«В сборной зачем-то Ионов, Бакаев – посторонние люди. Если они в РПЛ не выделяются, зачем их выпускать там?» Орлов о Карпине

Комментатор Геннадий Орлов выразил удивление в связи с тем, что тренер сборной России Валерий Карпин вызывает в команду ряд игроков.

– Если немножко вернуться назад и вспомнить матч с Хорватией, такой Дзюба помог бы нашей команде добиться положительного результата?

– Я неслучайно сказал, что в футбол играет команда. Один Дзюба вряд ли смог бы что-то сделать.

Там в сборной зачем-то появились Ионов, Бакаев… Какие-то посторонние люди. Если они в чемпионате не выделяются, зачем их выпускать за сборную? Это ошибка и просчет Карпина, он не выбрал нужных игроков.

Озадачил меня и Головин, он так плохо никогда не играл за сборную. Да, он после травмы, не в форме… А как же характер? Где лидерские качества? Он их вообще не проявил.

Это просчет тренерского штаба, они за все в ответе. Они выбрали этих футболистов, которые сыграли как умеют, – сказал Орлов.