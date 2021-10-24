Гран-при Франции. Алиев, Даниелян, Мозалев, Васильев, Браун, Кагияма выходят на лед с произвольными программами

20 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле мужчины представят произвольные программы. После короткой лидирует японец Юма Кагияма.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Гран-при Франции (Internationaux de France)

Гренобль, Франция

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Кевин Аймо (Франция)

2. Габриэле Франгипани (Италия)

3. Ромен Понсар (Франция)

4. (Россия) – 19:31

5. (Россия) – 19:38

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Вторая разминка

7. Киган Мессинг (Канада)

8. Дмитрий Алиев (Россия) – 20:09

9. Шун Сато (Япония)

10. Джейсон Браун (США)

11. Денис Васильев (Латвия)

12. Юма Кагияма (Япония)

Положение после короткой программы

1. Юма Кагияма (Япония) – 100,64

2. (Латвия) – 89,76

3. (США) – 89,39

4. Шун Сато (Япония) – 87,82

5. (Россия) – 85,05

6. Киган Мессинг (Канада) – 85,03

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84,47

8. Артур Даниелян (Россия) – 76,81

9. Андрей Мозалев (Россия) – 68,77

10. Ромен Понсар (Франция) – 66,38

11. Габриэле Франгипани (Италия) – 66,33

12. Кевин Аймо (Франция) – 63,98

Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Косторная, Алиев, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон