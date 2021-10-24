Гран-при Франции. Алиев, Даниелян, Мозалев, Васильев, Браун, Кагияма выходят на лед с произвольными программами

20 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле мужчины представят произвольные программы. После короткой лидирует японец Юма Кагияма.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап
Гран-при Франции (Internationaux de France)
Гренобль, Франция
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Кевин Аймо (Франция)
2. Габриэле Франгипани (Италия)
3. Ромен Понсар (Франция)
4. Андрей Мозалев (Россия) – 19:31
5. Артур Даниелян (Россия) – 19:38
6. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Вторая разминка
7. Киган Мессинг (Канада)
8. Дмитрий Алиев (Россия) – 20:09
9. Шун Сато (Япония)
10. Джейсон Браун (США)
11. Денис Васильев (Латвия)
12. Юма Кагияма (Япония)
Положение после короткой программы
1. Юма Кагияма (Япония) – 100,64
2. Денис Васильев (Латвия) – 89,76
3. Джейсон Браун (США) – 89,39
4. Шун Сато (Япония) – 87,82
5. Дмитрий Алиев (Россия) – 85,05
6. Киган Мессинг (Канада) – 85,03
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84,47
8. Артур Даниелян (Россия) – 76,81
9. Андрей Мозалев (Россия) – 68,77
10. Ромен Понсар (Франция) – 66,38
11. Габриэле Франгипани (Италия) – 66,33
12. Кевин Аймо (Франция) – 63,98
Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Косторная, Алиев, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон