Руй Витория: «Я первый раз видел, чтобы добавили две минуты. Мы «Спартак», это большой, если не самый большой клуб России»

Главный тренер «Спартака» оценил судейство в матче 15-го тура против (1:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Что говорили судье после матча? Считаете, что он допустил ошибки в пользу соперника?

– Конечно, тренеры, игроки и судьи общаются между собой. Я не хотел бы много говорить о судействе, но часто в процессе игры хочется сказать судье, что я не согласен с этим.

Если я что-то говорю – для того, чтобы стало лучше.

Я первый раз видел, чтобы добавили две минуты. ВАР, замены, вратарь, державший мяч в руках. Если бы было три минуты, результат мог быть другим. Первый раз вижу, чтобы давали две минуты.

Мы , это большой, если не самый большой клуб России.

– Как перерыв на сборные повлиял на игроков?

– Во время перерыва было хорошо, мы воспользовались возможностью потренироваться. Раньше мы делали две-три тренировки, игроки не всегда могли восстановиться.

Сейчас команда стала агрессивнее, динамичнее, по-другому вести игру. Это хорошо.

Мы хорошо поработали, но, к сожалению, два игрока пропускали матч из-за дисквалификации, травмировался Зобнин. На скамейке по-прежнему было не очень много решений, – сказал Витория.

Матч обслуживала бригада Алексея Сухого.