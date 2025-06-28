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  • Радимов о Бителло: «Чудак на премии вышел со жвачкой во рту – устроил клоунаду. Пусть сваливает. 11 голевых за сезон, играя под нападающими – ты должен штук 20 отдавать»
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Радимов о Бителло: «Чудак на премии вышел со жвачкой во рту – устроил клоунаду. Пусть сваливает. 11 голевых за сезон, играя под нападающими – ты должен штук 20 отдавать»

Владислав Радимов раскритиковал поведение Бителло.

Полузащитник «Динамо» Бителло вышел получать приз на премии Winline Герои РПЛ со жвачкой по рту.

«Ужасно не понравилось, как на премии за призом вышел Бителло со жвачкой во рту и не переставал ее жевать. Ведущие даже поскорее отправили его за кулисы без дополнительных вопросов. В моем понимании – это огромное неуважение к тем, кто собрался в зале.

Судя по всему, Валерию Карпину предстоит провести в «Динамо» не только технико-такическую и физическую, но и воспитательную работу...

Как я уже сказал, в моем понимании – это просто неуважение, а кто-то может скажет – да и пофиг. Все говорили такие классные слова, в том числе, в адрес партнеров, а этот чудак вышел с жвачкой и поблагодарил бога. Мне кажется, этот парень движется не в ту сторону.

И если Бителло уедет из нашего чемпионата, я буду только рад, потому что он очень напрягает своими выходками – то опоздал, то не хочу, теперь вот жвачка. Так пусть сваливает – никому от этого хуже не будет.

Устроил клоунаду. Сделал 11 голевых передач за сезон, играя под нападающими, играя в таком клубе, как «Динамо» – да за такой результат надо извиниться! Ты должен их штук 20 отдавать», – сказал бывший полузащитник «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoБителло
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