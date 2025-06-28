Радимов о Бителло: «Чудак на премии вышел со жвачкой во рту – устроил клоунаду. Пусть сваливает. 11 голевых за сезон, играя под нападающими – ты должен штук 20 отдавать»

Владислав Радимов раскритиковал поведение Бителло.

Полузащитник «Динамо » Бителло вышел получать приз на премии Winline Герои РПЛ со жвачкой по рту.

«Ужасно не понравилось, как на премии за призом вышел Бителло со жвачкой во рту и не переставал ее жевать. Ведущие даже поскорее отправили его за кулисы без дополнительных вопросов. В моем понимании – это огромное неуважение к тем, кто собрался в зале.

Судя по всему, Валерию Карпину предстоит провести в «Динамо» не только технико-такическую и физическую, но и воспитательную работу...

Как я уже сказал, в моем понимании – это просто неуважение, а кто-то может скажет – да и пофиг. Все говорили такие классные слова, в том числе, в адрес партнеров, а этот чудак вышел с жвачкой и поблагодарил бога. Мне кажется, этот парень движется не в ту сторону.

И если Бителло уедет из нашего чемпионата, я буду только рад, потому что он очень напрягает своими выходками – то опоздал, то не хочу, теперь вот жвачка. Так пусть сваливает – никому от этого хуже не будет.

Устроил клоунаду. Сделал 11 голевых передач за сезон, играя под нападающими, играя в таком клубе, как «Динамо» – да за такой результат надо извиниться! Ты должен их штук 20 отдавать», – сказал бывший полузащитник «Зенита».