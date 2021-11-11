Дембеле снова опоздал на тренировку «Барсы». Он перепутал расписание

У атакующего полузащитника «Барселоны» снова возникли трудности с тем, чтобы в нужное время появиться на тренировке.

Ранее 24-летний француз стал первым игроком «Барсы», получившим штраф от нового тренера Хави, он опоздал на 3 минуты. Затем вингер первым прибыл на тренировку.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Esport 3, во вторник Усман снова не явился на занятие в нужное время. Это была единственная утренняя тренировка команды на неделе, а Дембеле посчитал, что она должна пройти днем, как и все остальные.

Когда футболист не появился в назначенное время, тренеры каталонцев очень удивились и вынуждены были позвонить Дембеле. После звонка игрок приехал на базу и принял участие в занятии.

По установленным правилам игроки обязаны быть в раздевалке за полтора часа до тренировки. Вероятно, Дембеле был оштрафован во второй раз за 8 тренировок при Хави.