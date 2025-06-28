«Облак якобы получает 400 000 евро в неделю в «Атлетико» – для Словении это бюджет градообразующего предприятия, заоблачные цифры. Он легенда». Тренер вратарей «Ядран Декани» о Яне

Тренер вратарей «Ядран Декани» высказался о зарплате Яна Облака в «Атлетико».

– Ян Облак, наверное, «бог» для Словении?

– Конечно! Из уст в уста передают его зарплату в «Атлетико » Мадрид. Якобы он получает 400 тысяч евро в неделю. Для Словении это бюджет градообразующего предприятия. Это заоблачные цифры.

Словенцы очень сильно им гордятся. Он легенда и знаменитость, – сказал Борис Якубовский.