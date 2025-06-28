Ямаль выложил фото Марадоны времен «Барсы» с десяткой на спине. Ламин может получить этот номер в следующем сезоне
Ламин Ямаль выложил фото Диего Марадоны в соцсетях.
Вингер «Барселоны» опубликовал в сторис фотографию аргентинца времен его выступлений за каталонцев. Марадона играл за «Барсу» под десятым номером.
Ранее сообщалось, что Ямаль получит десятку в следующем сезоне после ухода Ансу Фати.
Изображение: инстаграм Ламина Ямаля
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
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