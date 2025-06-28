  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль выложил фото Марадоны времен «Барсы» с десяткой на спине. Ламин может получить этот номер в следующем сезоне
Фото
6

Ямаль выложил фото Марадоны времен «Барсы» с десяткой на спине. Ламин может получить этот номер в следующем сезоне

Ламин Ямаль выложил фото Диего Марадоны в соцсетях.

Вингер «Барселоны» опубликовал в сторис фотографию аргентинца времен его выступлений за каталонцев. Марадона играл за «Барсу» под десятым номером.

Ранее сообщалось, что Ямаль получит десятку в следующем сезоне после ухода Ансу Фати.

Изображение: инстаграм Ламина Ямаля

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
соцсети
logoДиего Марадона
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичел Сальгадо: «О молодежи «Барсы» сейчас модно говорить, но никто не вспоминал об академии «Реала», когда мы брали три ЛЧ подряд. Где была академия «Барсы» последние 8 лет?»
100сегодня, 17:47
Рафинья о поездке Ямаля в Бразилию: «Он спрашивал, ответит ли ему Неймар. Ламин на таком уровне сейчас, что ему открыты любые двери – в том числе к Нею»
7сегодня, 15:20
Гави перекрасился в блондина. Хавбек «Барсы» опубликовал фото с Ямалем с отдыха на Ибице
31сегодня, 13:35Фото
Главные новости
Рамос, Олисе, Фран Гарсия, Энцо, Отаменди и Буну – в сборной группового этапа КЧМ от Goal
34 минуты назад
Роналду верит, что саудовская лига входит в топ-5: «Те, кто не играл здесь и утверждает обратное, не смыслят в футболе. А ЧМ-2034 будет самым прекрасным в истории»
2318 минут назад
«Наполи» предпочитает Лукку Нуньесу. Переговоры по лучшему бомбардиру «Удинезе» пройдут в начале недели
944 минуты назад
Валерий Карпин: «Сборная – основное место работы, а в «Динамо» – совмещение. Оно отзывается, когда случится возвращение России»
3244 минуты назад
Сделайте просмотр клубного ЧМ веселее с «Основой»! Выберите игрока, который станет лучшим в матче
52 минуты назадТесты и игры
Радимов о Бителло: «Чудак на премии вышел со жвачкой во рту – устроил клоунаду. Пусть сваливает. 11 голевых за сезон, играя под нападающими – ты должен штук 20 отдавать»
1353 минуты назад
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Челси» против «Бенфики», «Палмейрас» обыграл «Ботафого»
139сегодня, 18:47
Роналду о новом контракте с «Аль-Насром»: «Верю, что стану чемпионом. Предложения сыграть на клубном ЧМ были, но предпочитаю отдохнуть, сезон будет длинным из-за ЧМ-2026»
23сегодня, 18:46
Появились фото новой домашней формы «Барселоны». Она поступит в продажу 2 июля
60сегодня, 18:30Фото
Мурал Уильямса восстановят во второй раз. Художник заявил, что на устранение ущерба потребуется пара часов: «Зря теряют время. Разве что стену снесут бульдозером»
5сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
Глушаков о карьере в политике: «Все возможно, я ни от чего не зарекаюсь. Дзюба справился бы с ролью депутата Госдумы однозначно»
6 минут назад
«Аталанта» близка к покупке 17-летнего защитника «Дженоа» Аханора за 15+5 млн евро
29 минут назад
«Бенфика» – «Челси». Ди Мария и Делап играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
337 минут назад
Евро-2025 (U21). Финал. Англия против Германии
751 минуту назадLive
Мостовой о новом контракте Роналду: «Криштиану – величайший, может решать как хочет. У меня всегда на первом месте был Месси»
759 минут назад
«Палмейрас» вышел в 1/4 клубного ЧМ, одолев «Ботафого» благодаря голу в экстра-таймах – 1:0. Победители доигрывали в меньшинстве
13сегодня, 18:47
«Интер» договорился с «Пармой» о покупке Бонни за 23 млн евро плюс бонусы. Осталось согласовать условия с форвардом
7сегодня, 18:41
Защитник «Палмейраса» Хиай ударил ногой в поясницу Жезуса из «Ботафого», пытаясь сыграть в мяч. Судья Летексье не показал карточку
3сегодня, 18:05Фото
«Облак якобы получает 400 000 евро в неделю в «Атлетико» – для Словении это бюджет градообразующего предприятия, заоблачные цифры. Он легенда». Тренер вратарей «Ядран Декани» о Яне
5сегодня, 17:40
Карпин о работе в «Динамо»: «Говорят, минус на минус дает плюс. Посмотрим весной»
9сегодня, 17:34