Татьяна Тарасова: «Я не понимаю произвольную Косторной. Смотреть эту программу очень тяжело»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о программах российской фигуристки Алены Косторной.

Сегодня спортсменка заняла второе место на этапе Гран-при в Гренобле.

«Я не понимаю произвольную Косторной. Они все любят и слушают Билли Айлиш. Но слушать – это одно, а программу катать – другое. Но я всегда говорю, что я чего-то не понимаю в современной музыке. Смотреть эту программу очень тяжело. Это я понимаю.

А ее короткая New York, New York просто шикарная», – сказала Тарасова.

Вот это маскарад от Косторной! Блестки под глазами, синие волосы, две свежие татухи – и конечно, новое (уже 6-е!) платье за сезон