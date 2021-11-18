Боссы «МЮ» решили уволить Сульшера

Руководство приняло решение о будущем главного тренера .

Боссы клуба на экстренном совещании решили уволить норвежца, сообщает The Times.

Управляющему директору «Юнайтед» Ричарду Арнолду поручено согласовать со специалистом условия расторжения контракта.

Данную информацию также подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. По его сведениям, об увольнении Сульшера будет объявлено после того, как решение одобрит совладелец команды Джоэл Глейзер.

После разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4) «МЮ» на данный момент занимает 7-е место в с 17 очками.

Кошмар «МЮ» продолжается: 1:4 от «Уотфорда», Магуайр глупо удалился и швырнул повязку, Де Хеа опять подставляют