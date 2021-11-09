Ибрагимович в 40 лет сделал дубль. Это рекорд Серии А и лучший результат в топ-5 лиг в XXI веке

уступает «Фиорентине» (2:4, второй тайм) в 13-м туре Серии А.

Дублем в составе «россонери» отметился нападающий .

В возрасте 40 лет и 48 дней он стал самым возрастным футболистом, когда-либо забивавшим больше гола за одну игру в Серии А, и первым, кому такое удалось в XXI веке в топ-5 лиг Европы.

Также швед вышел на третье место в списке самых возрастных авторов гола в чемпионате Италии. Алессандро Костакурта забивал в 41 год и 25 дней, Сильвио Пиола – в 40 лет и 131 день.

Подробно со статистикой Ибрагимовича можно ознакомиться здесь.