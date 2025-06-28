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Глушаков о карьере в политике: «Все возможно, я ни от чего не зарекаюсь. Дзюба справился бы с ролью депутата Госдумы»

Денис Глушаков не исключает возможности стать политиком.

«Все возможно. Я ни от чего не зарекаюсь и не могу заранее сказать, как сложится судьба. Сейчас везде пробуем, общаемся, ездим. Так что пока непонятно, в какой сфере буду.

Дзюба однозначно справился бы с ролью депутата Госдумы. Не знаю, понравится ему это или нет. Все будет от него зависеть», – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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