Глушаков о карьере в политике: «Все возможно, я ни от чего не зарекаюсь. Дзюба справился бы с ролью депутата Госдумы»

Денис Глушаков не исключает возможности стать политиком.

«Все возможно. Я ни от чего не зарекаюсь и не могу заранее сказать, как сложится судьба. Сейчас везде пробуем, общаемся, ездим. Так что пока непонятно, в какой сфере буду.

Дзюба однозначно справился бы с ролью депутата Госдумы. Не знаю, понравится ему это или нет. Все будет от него зависеть», – сказал бывший полузащитник «Спартака».