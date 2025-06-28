Появились фото новой домашней формы «Барселоны». Она поступит в продажу 2 июля

«Барселона» уже в начале июля выпустит новую форму в продажу.

Твиттер-аккаунт Sneaker Market RO опубликовал изображения футболок, в которых каталонская команда будет играть в следующем сезоне на своем поле. Представлены варианты как с короткими, так и с длинными рукавами. Цвета экипировки традиционные для клуба – сине-гранатовые.

Фото: x.com/sneakermarketro

Memorabilia1899 сообщает , что новая домашняя форма, разработанная при участии Nike , поступит в продажу 2 июля.