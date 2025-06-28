Появились фото новой домашней формы «Барселоны». Она поступит в продажу 2 июля
«Барселона» уже в начале июля выпустит новую форму в продажу.
Твиттер-аккаунт Sneaker Market RO опубликовал изображения футболок, в которых каталонская команда будет играть в следующем сезоне на своем поле. Представлены варианты как с короткими, так и с длинными рукавами. Цвета экипировки традиционные для клуба – сине-гранатовые.
Фото: x.com/sneakermarketro
Memorabilia1899 сообщает, что новая домашняя форма, разработанная при участии Nike, поступит в продажу 2 июля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sneaker Market RO
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