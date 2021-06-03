Овечкин сделал дубль в матче с «Сан-Хосе», забросив 743-ю и 744-ю шайбы в НХЛ. До Ягра – 22 гола

Капитан набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата против (4:0) и стал его первой звездой.

Голы стали для россиянина 13-м и 14-м в сезоне. Он делит 2-е место в гонке снайперов с Эндрю Манджипани из «Калгари». Впереди только Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» с 18 голами.

В гонке бомбардиров Овечкин с 29 (14+15) очками в 18 матчах идет на 3-м месте, уступая только Драйзатлю и его партнеру по «Ойлерс» Коннору Макдэвиду (35 и 33 очка соответственно).

Овечкин забил 743-й и 744-й голы в карьере в НХЛ. Он идет на 4-м месте среди лучших снайперов в истории. Третье место занимает (766), второе – Горди Хоу (801), первое – Уэйн Гретцки (894).

В этом матче Овечкин (18:47, 2:55 – в большинстве, полезность «+2») нанес 4 броска в створ и применил 1 силовой прием.