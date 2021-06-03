Овечкин сделал дубль в матче с «Сан-Хосе», забросив 743-ю и 744-ю шайбы в НХЛ. До Ягра – 22 гола

Теги Вашингтон Сан-Хосе Яромир Ягр Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:0) и стал его первой звездой.

Голы стали для россиянина 13-м и 14-м в сезоне. Он делит 2-е место в гонке снайперов с Эндрю Манджипани из «Калгари». Впереди только Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» с 18 голами. 

В гонке бомбардиров Овечкин с 29 (14+15) очками в 18 матчах идет на 3-м месте, уступая только Драйзатлю и его партнеру по «Ойлерс» Коннору Макдэвиду (35 и 33 очка соответственно). 

Овечкин забил 743-й и 744-й голы в карьере в НХЛ. Он идет на 4-м месте среди лучших снайперов в истории. Третье место занимает Яромир Ягр (766), второе – Горди Хоу (801), первое – Уэйн Гретцки (894). 

В этом матче Овечкин (18:47, 2:55 – в большинстве, полезность «+2») нанес 4 броска в створ и применил 1 силовой прием. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные