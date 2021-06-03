КХЛ. Московское «Динамо» против «Салавата», «Ак Барс» в гостях у «Торпедо», «Йокерит» примет «Спартак»

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В очередной игровой день в КХЛ московское «Динамо» примет «Салават Юлаев», «Йокерит» сыграет со «Спартаком», «Ак Барс» проведет гостевой матч с «Торпедо»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Динамо Москва – Салават Юлаев
Дата проведения
20 ноября, 17.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Барыс
Дата проведения
20 ноября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – Спартак
Дата проведения
20 ноября, 17.00, «Хартвалл-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Куньлунь
Дата проведения
20 ноября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Ак Барс
Дата проведения
20 ноября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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