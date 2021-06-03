КХЛ. Московское «Динамо» против «Салавата», «Ак Барс» в гостях у «Торпедо», «Йокерит» примет «Спартак»

В очередной игровой день в КХЛ московское «Динамо» примет «Салават Юлаев», «Йокерит» сыграет со «Спартаком», «Ак Барс» проведет гостевой матч с «Торпедо».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 ноября, 17.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 20 ноября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 20 ноября, 17.00, «Хартвалл-Арена»
- Дата проведения
- 20 ноября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 20 ноября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.