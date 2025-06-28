Рамос, Олисе, Фран Гарсия, Энцо, Отаменди и Буну – в сборной группового этапа КЧМ от Goal
Серхио Рамос включен в сборную группового этапа клубного чемпионата мира от Goal.
Защитник «Монтеррея» принял участие во всех трех играх и отметился голом в ворота «Интера».
В символическую команду включены:
– вратарь: Яссин Буну («Аль-Хилаль»);
– защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Николас Отаменди («Бенфика»), Серхио Рамос («Монтеррей»), Фран Гарсия («Реал»);
– полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Энцо Фернандес («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Джон Арьяс («Флуминенсе»);
– нападающий: Игор Жезус («Ботафого»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости