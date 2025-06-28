Рамос, Олисе, Фран Гарсия, Энцо, Отаменди и Буну – в сборной группового этапа КЧМ от Goal

Серхио Рамос включен в сборную группового этапа клубного чемпионата мира от Goal.

Защитник «Монтеррея » принял участие во всех трех играх и отметился голом в ворота «Интера». В символическую команду включены: – вратарь : Яссин Буну («Аль-Хилаль»); – защитники : Ашраф Хакими («ПСЖ »), Николас Отаменди («Бенфика»), Серхио Рамос («Монтеррей»), Фран Гарсия («Реал»); – полузащитники : Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Энцо Фернандес («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Джон Арьяс («Флуминенсе»); – нападающий : Игор Жезус («Ботафого»).