  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рамос, Олисе, Фран Гарсия, Энцо, Отаменди и Буну – в сборной группового этапа КЧМ от Goal
14

Рамос, Олисе, Фран Гарсия, Энцо, Отаменди и Буну – в сборной группового этапа КЧМ от Goal

Серхио Рамос включен в сборную группового этапа клубного чемпионата мира от Goal.

Защитник «Монтеррея» принял участие во всех трех играх и отметился голом в ворота «Интера».

В символическую команду включены:

вратарь: Яссин Буну («Аль-Хилаль»);

защитники: Ашраф ХакимиПСЖ»), Николас Отаменди («Бенфика»), Серхио Рамос («Монтеррей»), Фран Гарсия («Реал»);

полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Энцо Фернандес («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Джон Арьяс («Флуминенсе»);

нападающий: Игор Жезус («Ботафого»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
рейтинги
logoДжон Арьяс
logoБавария
logoНиколас Отаменди
logoФламенго
logoЭнцо Фернандес
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoПСЖ
logoБотафого
logoИгор Жезус
logoДжорджиан де Арраскаэта
logoЯссин Буну
logoАшраф Хакими
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика
logoАль-Хилаль
logoФран Гарсия
logoСерхио Рамос
logoМайкл Олисе
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoМонтеррей
logoФлуминенсе
logoлига 1 Франция
logoЧелси
logoРубен Невеш
logoвысшая лига Мексика
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси, Хвича, Суарес, Рамос, Гарсия из «Реала» и Йылдыз из «Юве» – в сборной группового этапа КЧМ от WhoScored
41сегодня, 09:55
«Ман Сити» – фаворит КЧМ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Бавария» – 4-я, «Челси» – 6-й, «Интер» – 7-й, «Юве» – 12-й, «Интер Майами» Месси – 15-й
23вчера, 15:26
«ПСЖ» и «Ман Сити» – главные фавориты КЧМ после группового этапа по версии Opta. «Интер» – 3-й, «Бавария» – 4-я, «Реал» – 6-й, шансы «Майами» – 0,28%
22вчера, 10:10
Главные новости
Роналду советует посетить Саудовскую Аравию: «Знаю историю страны и что многое поменялось. Здесь здорово, чудесная культура. Приезжаю на Красное море не просто так, а потому что нравится»
38 минут назад
Кто из английских звезд болеет за «Манчестер Сити»? И еще 47 вопросов про футбол
9 минут назадСпецпроект
УЕФА назначил «Лиону» штраф в размере 50 млн евро. 12,5 млн придется перевести в любом случае, выплата 37,5 млн зависит от выполнения ряда финансовых требований (L’Equipe)
2132 минуты назад
«МЮ», вероятно, придется доплачивать Рэшфорду, Гарначо и Антони в случае аренды. Убедить другие команды взять на себя всю их зарплату будет тяжело из-за слабой переговорной позиции
1051 минуту назад
Унаи не хочет в «Спартак» и сообщил об этом «Марселю». Клуб Лиги 1 пытается переубедить хавбека сборной Марокко (Gazzetta.gr)
26сегодня, 20:12Видео
«Челси» почти за 55 млн фунтов покупает Гиттенса у «Боруссии». Вингер проходит медосмотр
11сегодня, 20:02
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Челси» против «Бенфики», «Палмейрас» обыграл «Ботафого»
197сегодня, 20:00Live
«Торпедо» проведет на «Арене Химки» большую часть домашних игр сезона: «На стадионе меняют газон с натурального на искусственный»
18сегодня, 19:55
Глушаков о карьере в политике: «Все возможно, я ни от чего не зарекаюсь. Дзюба справился бы с ролью депутата Госдумы»
27сегодня, 19:46
Роналду верит, что саудовская лига входит в топ-5: «Те, кто не играл здесь и утверждает обратное, не смыслят в футболе. А ЧМ-2034 будет самым прекрасным в истории»
71сегодня, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
Валерий Карпин: «Динамо» интересуется Сергеевым. Я не участвую в переговорах»
4 минуты назад
«Зенит» хочет отдать Кирша в аренду «Черноморцу» (Metaratings)
220 минут назад
Андрей Аршавин: «Тикнизян был близок к «Зениту», а разница в зарплате была не настолько велика. «Локомотив» сам не хотел оставлять его в России»
21 минуту назад
Евро-2025 (U21). Финал. Англия против Германии
1425 минут назадLive
Рейна о лучших вратарях его поколения и самом сложном сопернике: «Касильяс и Вальдес, в Европе – ван дер Сар, Буффон, Чех. Встречи с Дрогба превращались в настоящий кошмар»
534 минуты назад
«Брайтон» отклонил два предложения о трансфере Жоао Педро на 50 млн фунтов – скорее всего, от «Челси» и «Ньюкасла». «Чайки» хотят не менее 60 млн
248 минут назад
Радимов о Мусаеве: «Объективно лучший тренер сезона. Выиграл чемпионат с «Краснодаром» после шести лет доминирования «Зенита». Точка»
3сегодня, 20:17
Гаджиев о драке «Краснодара» и «Динамо» Махачкала: «Ситуацию Зидана и Матерацци нельзя создавать ни при каких обстоятельствах. Оштрафуем участников стычки»
сегодня, 20:09
«Бенфика» – «Челси». Ди Мария и Делап играют. Онлайн-трансляция
7сегодня, 20:01Live
Ямаль выложил фото Марадоны времен «Барсы» с десяткой на спине. Ламин может получить этот номер в следующем сезоне
11сегодня, 19:27Фото