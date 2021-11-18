Месси впервые забил в Лиге 1 – «Нанту» после паса Мбаппе

Теги ПСЖ Нант Лионель Месси лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» обыгрывает «Нант» (3:1, второй тайм) в 14-м туре Лиги 1.

На 87-й минуте форвард парижан Лионель Месси, получив передачу от нападающего Килиана Мбаппе, сместился по направлению к центру штрафной площади соперника и примерно от ее линии точно пробил левой ногой в дальний угол ворот «Нанта».

Для аргентинца это первый мяч в чемпионате Франции за 6 игр. Он выступает за «ПСЖ» с августа, подписав контракт в качестве свободного агента после ухода из «Барселоны».

Подробно со статистикой 34-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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