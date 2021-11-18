Месси впервые забил в Лиге 1 – «Нанту» после паса Мбаппе

«ПСЖ» обыгрывает «Нант» (3:1, второй тайм) в 14-м туре Лиги 1.

На 87-й минуте форвард парижан , получив передачу от нападающего , сместился по направлению к центру штрафной площади соперника и примерно от ее линии точно пробил левой ногой в дальний угол ворот .

Для аргентинца это первый мяч в чемпионате Франции за 6 игр. Он выступает за с августа, подписав контракт в качестве свободного агента после ухода из «Барселоны».

Подробно со статистикой 34-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.