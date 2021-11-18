Федун встретился с тренером Ваноли и обсудил возможную работу в «Спартаке»

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Владелец «Спартака» Леонид Федун встретился с Паоло Ваноли в Италии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Федун в Италии пообедал со специалистом, который считается кандидатом на должность главного тренера красно-белых.

Владелец «Спартака» обсудил с 49-летним специалистом перспективы сотрудничества.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория не покинет свою должность до зимней паузы.

Будущий тренер «Спартака» – загадка. Паоло Ваноли учился у Сакки и Конте, тренировал Бареллу и Локателли, но всегда был в тени

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