Федун встретился с тренером Ваноли и обсудил возможную работу в «Спартаке»

Владелец встретился с в Италии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Федун в Италии пообедал со специалистом, который считается кандидатом на должность главного тренера красно-белых.

Владелец «Спартака» обсудил с 49-летним специалистом перспективы сотрудничества.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Спартака» не покинет свою должность до зимней паузы.

Будущий тренер «Спартака» – загадка. Паоло Ваноли учился у Сакки и Конте, тренировал Бареллу и Локателли, но всегда был в тени