Непривитых от коронавируса игроков не допустят на Australian Open

Теннисисты, не прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не будут допущены в Австралию в январе 2022 года. Это подтвердил генеральный директор Tennis Australia Крэйг Тайли.

«Все стало предельно ясно, когда премьер-министр объявил несколько недель назад, что для участия в Australian Open, для въезда в штат Виктория необходимо пройти полную вакцинацию. Мы сразу же сообщили об этом игрокам.

Это единственный путь, которого можно придерживаться, чтобы обеспечить безопасность каждого. Все игроки это понимают. Наши посетители должны быть привиты, весь персонал, работающий на , должен быть привит.

Когда мы в штате, где более 90% населения полностью привито, это правильное решение».

Тайли подтвердил участие в «Большом шлеме» Рафаэля Надаля, , , Александра Зверева и , но не девятикратного чемпиона турнира Новака Джоковича.

Australian Open пройдет в Мельбурне 17-30 января.

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