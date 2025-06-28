«Наполи» предпочитает Лукку Нуньесу. Переговоры по лучшему бомбардиру «Удинезе» пройдут в начале недели

«Наполи» не считает Дарвина Нуньеса приоритетной целью.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что чемпионы Италии сохраняют интерес к форварду «Ливерпуля », но склоняются к приобретению Лоренцо Лукки . Нападающий «Удинезе» оценивается как идеальный напарник для Ромелу Лукаку , посвященные его переходу встречи между представителями клубов состоятся в понедельник и вторник.

Утверждается, что выбор в пользу Лукки продиктован не ситуацией с бюджетом, а характеристиками игроков. «Наполи » готов тратить существенные суммы для укрепления других позиций.

Лукка в Серии А в сезоне-2024/25 забил 12 голов – больше всех в «Удинезе ».