«Наполи» предпочитает Лукку Нуньесу. Переговоры по лучшему бомбардиру «Удинезе» пройдут в начале недели
«Наполи» не считает Дарвина Нуньеса приоритетной целью.
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что чемпионы Италии сохраняют интерес к форварду «Ливерпуля», но склоняются к приобретению Лоренцо Лукки. Нападающий «Удинезе» оценивается как идеальный напарник для Ромелу Лукаку, посвященные его переходу встречи между представителями клубов состоятся в понедельник и вторник.
Утверждается, что выбор в пользу Лукки продиктован не ситуацией с бюджетом, а характеристиками игроков. «Наполи» готов тратить существенные суммы для укрепления других позиций.
Лукка в Серии А в сезоне-2024/25 забил 12 голов – больше всех в «Удинезе».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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