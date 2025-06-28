Роналду верит, что саудовская лига входит в топ-5: «Те, кто не играл здесь и утверждает обратное, не смыслят в футболе. А ЧМ-2034 будет самым прекрасным в истории»

Криштиану Роналду убежден, что лига Саудовской Аравии – одна из сильнейших.

– Вы прежде говорили, что лига Саудовской Аравии уже входит в пятерку сильнейших в мире. Как думаете, может ли она стать еще сильнее?

– Разумеется, мы все еще растем. Но я верю, что сейчас мы уже в топ-5. И мы продолжаем развиваться. В последние два с половиной года мы продемонстрировали, что лига становится все лучше.

Я счастлив, потому что знаю, что конкуренция в лиге очень высока. Люди, которые никогда не играли здесь и говорят, что лига не входит в пятерку сильнейших, ничего не смыслят в футболе.

Я на сто процентов верю в то, что говорю. Люди, которые играют в этой лиге, знают, о чем я говорю.

Вот почему я хотел остаться. Я верю в проект, причем не только на дистанции в два сезона, а на весь срок до 2034 года, когда в Саудовской Аравии пройдет ЧМ. И я верю, что этот чемпионат мира будет самым прекрасным в истории, – заявил форвард «Аль-Насра ».