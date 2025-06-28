Мостовой о новом контракте Роналду: «Криштиану – величайший, может решать как хочет. У меня всегда на первом месте был Месси»
Александр Мостовой оценил решение Криштиану Роналду остаться в «Аль-Насре».
«У меня всегда на первом месте был Месси. Они на протяжении 20 лет соперничают на самом высоком уровне. Но, когда мы говорим о Роналду, – он величайший.
Другое дело, что сейчас такая ситуация, что он может решать все как хочет», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
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