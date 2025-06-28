Мостовой о новом контракте Роналду: «Криштиану – величайший, может решать как хочет. У меня всегда на первом месте был Месси»

Александр Мостовой оценил решение Криштиану Роналду остаться в «Аль-Насре».

«У меня всегда на первом месте был Месси . Они на протяжении 20 лет соперничают на самом высоком уровне. Но, когда мы говорим о Роналду , – он величайший.

Другое дело, что сейчас такая ситуация, что он может решать все как хочет», – сказал бывший полузащитник «Сельты».