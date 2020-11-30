Кубинка обвинила окружение Марадоны в торговле людьми для эксплуатации и секса. Она дала показания в Аргентине

Кубинка Мавис Альварес дала свидетельские показания против окружения бывшего футболиста относительно торговли людьми и эксплуатации, в том числе с сексуальными целями.

В четверг женщина, у которой в 16 лет были отношения с Марадоной, дала показания в суде по делу о жестоком отношении, с которым она столкнулась в то время.

Речь идет об обвинении родственников и окружения аргентинца в торговле людьми – тогда девушку переправили в Буэнос-Айрес для операции по имплантации груди.

37-летняя кубинка в Министерстве юстиции и прав человека Аргентины три часа давала показания в комнате, оснащенной зеркалом Гезелла (стекло, выглядящее как зеркало с одной стороны и как затемненное стекло с противоположной – прим. Sports.ru), которое обычно используется в случае с жертвами насилия.

Она поведала о том, о чем ранее рассказывала на телевидении: о насилии со стороны Марадоны, как он подсадил ее на наркотики, о поездке в столицу Аргентины, которая состоялась без согласия родителей Мавис, несмотря на то, что она тогда была несовершеннолетней.

Альварес заявила, что в 2001 году ее перевезли в Аргентину с очевидными «сексуальными целями» и «под давлением». Она сообщила, что окружение Марадоны не выпускало ее из отеля, а затем ее перевели в дом, где ее должны были вылечить от инфекции, вызванной операцией.

По словам адвоката, девушку вывезли с Кубы при содействии кубинского лидера .

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