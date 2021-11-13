Гран-при Франции. Щербакова, Косторная, Синицына, Хигучи, Чен, Рябова выступят с произвольными программами

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20 ноября во французском Гренобле на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами. 

Российские фигуристки Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына заняли первые три места в короткой программе. 

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Гран-при Франции (Internationaux de France)

Гренобль, Франция

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (ТВ с 15:30, сайт) 

Первая разминка

1. Юхана Юкой (Япония)

2. Мэрайя Белл (США)

3. Леа Серна (Франция)

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

5. Екатерина Рябова (Азербайджан)

Вторая разминка

6. Вакаба Хигучи (Япония)

7. Карен Чен (США)

8. Ен Чон Пак (Южная Корея)

9. Ксения Синицына (Россия) – 16:25

10. Алена Косторная (Россия) – 16:33

11. Анна Щербакова (Россия) – 16:41

Положение после короткой программы

1. Анна Щербакова (Россия) – 77,94

2. Алена Косторная (Россия) – 76,44

3. Ксения Синицына (Россия) – 69,89

4. Ен Чон Пак (Южная Корея) – 67,00

5. Карен Чен (США) – 64,67

6. Вакаба Хигучи (Япония) – 63,87

7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 63,34

8. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 63,18

9. Леа Серна (Франция) – 62,75

10. Мэрайя Белл (США) – 60,81

11. Юхана Юкой (Япония) – 52,32

Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Косторная, Алиев, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон

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