«Аталанта» близка к покупке 17-летнего защитника «Дженоа» Аханора за 15+5 млн евро
«Аталанта» близка к покупке Онеста Аханора.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, бергамаски заплатят «Дженоа» за 17-летнего защитника 15 млн евро, еще 5 млн евро будут предусмотрены в виде бонусов.
На счету Аханора 6 матчей в Серии А, ни одного результативного действия он пока не совершил. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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