«Аталанта» близка к покупке 17-летнего защитника «Дженоа» Аханора за 15+5 млн евро

«Аталанта» близка к покупке Онеста Аханора.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио , бергамаски заплатят «Дженоа » за 17-летнего защитника 15 млн евро, еще 5 млн евро будут предусмотрены в виде бонусов.

На счету Аханора 6 матчей в Серии А, ни одного результативного действия он пока не совершил. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .