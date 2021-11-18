Сульшер об 1:4 с «Уотфордом»: «МЮ» подвел болельщиков. Мы в плохом положении, но это часть футбола»

Главный тренер высказался о поражении от в матче 12-го тура (1:4).

«Позитивная реакция пришла слишком поздно – в перерыве. Во втором тайме мы играли хорошо до удаления. Первый тайм – худший из тех, что мы проводили. Сложно объяснить, почему мы играли так, как играли, почему позволяли им входить в нашу штрафную. Их вратарь мог выйти к центральной линии и забрасывать мяч в штрафную. Нас переиграли.

Очень больно – когда играешь в Премьер-лиге, приходится играть против хороших игроков и таких хороших соперников, как «Уотфорд». Парни сейчас в ужасном психологическом состоянии – мы подвели себя и болельщиков. Трудно стоять здесь и объяснять это, но это футбол, и мы должны принять это.

Если посмотреть на моменты, которые они создали и голы, которые они забили – они перебороли нас, они выигрывали единоборства, они были на отскоках. Ничего такого, что бы могло вас удивить. Я разочарован из-за того, что мы не смогли справиться с этим лучше».

О том, беспокоится ли он из-за возможного увольнения

«Я работаю на клуб и с клубом, я был здесь 18 лет, и у нас налажена коммуникация. Если клуб планирует что-то сделать, то это будет разговор между клубом и мной, а не между мной и вами.

Результаты недостаточно хороши, мы это знаем. Мы в плохом положении, но это часть футбола. Чувствую себя подавленным», – сказал Сульшер.