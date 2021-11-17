Премьер-министр Великобритании рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине (The Times)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в .

Об этом сообщает газета The Times.

По информации источника, в правительстве страны по этому вопросу сейчас ведутся «активные дискуссии». Сторонницей бойкота, по данным издания, является министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США рассматривают дипломатический бойкот Пекина-2022.

В Китае прижали уйгуров – из-за этого обсуждается бойкот Олимпиады-2022 в Пекине, в США даже одобрили законопроект