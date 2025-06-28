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  • Защитник «Палмейраса» Хиай ударил ногой в поясницу Жезуса из «Ботафого», пытаясь сыграть в мяч. Судья Летексье не показал карточку
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Защитник «Палмейраса» Хиай ударил ногой в поясницу Жезуса из «Ботафого», пытаясь сыграть в мяч. Судья Летексье не показал карточку

Защитник «Палмейраса» Агустин Хиай влетел ногой в Игора Жезуса из «Ботафого».

Эпизод произошел на 23-й минуте матча 1/8 финала клубного ЧМ (0:0, второй тайм). 

Агустин Хиай, пытаясь нанести удар по летящему мячу, попал ногой по пояснице Игора Жезуса. Оба игрока остались лежать на газоне.

Главный арбитр встречи Франсуа Летексье не увидел повода для карточки. 

Изображение: кадр из трансляции DAZN

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoБотафого
Франсуа Летексье
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