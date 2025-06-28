«Интер» договорился с «Пармой» о покупке Бонни за 23 млн евро плюс бонусы. Осталось согласовать условия с форвардом
«Интер» покупает Анж-Йоана Бонни у «Пармы».
Стороны согласовали сделку за 23 миллиона евро плюс бонусы.
Теперь «Интеру» осталось прийти к соглашению с игроком по условиям контракта, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Отмечается, что «Штутгарт» предложил французскому нападающему более высокую зарплату, но при этом пока не вышел на контакт с «Пармой».
В прошлом сезоне Серии А 21-летний Бонни провел 37 матчей, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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