«Интер» договорился с «Пармой» о покупке Бонни за 23 млн евро плюс бонусы. Осталось согласовать условия с форвардом

«Интер» покупает Анж-Йоана Бонни у «Пармы».

Стороны согласовали сделку за 23 миллиона евро плюс бонусы.

Теперь «Интеру » осталось прийти к соглашению с игроком по условиям контракта, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что «Штутгарт » предложил французскому нападающему более высокую зарплату, но при этом пока не вышел на контакт с «Пармой».

В прошлом сезоне Серии А 21-летний Бонни провел 37 матчей, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Его подробная статистика – здесь .