Гран-при Катара-2021. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен – второй, Боттас – третий, Мазепин – 20-й

Завершилась квалификация к первому в истории этапу «Формулы-1» в Катаре.

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Ферстаппен в погоне за «Мерседесами» и поулом на скоростной трассе в Катаре

Лусаил Интернэшнл, Доха

20 ноября 2021 года

Квалификация

Топ-10

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.20,827

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,455

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,651

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,813

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,843

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,904

7. Карлос Сайнс («Феррари») +1,013

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,054

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,201

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,958

Выбыли после второго сегмента:

11. Серхио Перес («Ред Булл»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Шарль Леклер («Феррари»)

14. Даниэль Риккардо («Макларен»)

15. Джордж Расселл («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

17. Николас Латифи («Уильямс»)

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)

Результаты трех сегментов:

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