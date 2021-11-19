Гран-при Катара-2021. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен – второй, Боттас – третий, Мазепин – 20-й

Завершилась квалификация к первому в истории этапу «Формулы-1» в Катаре.
Следить за событиями квалификации можно было на нашем онлайне.
Ферстаппен в погоне за «Мерседесами» и поулом на скоростной трассе в Катаре
Лусаил Интернэшнл, Доха
20 ноября 2021 года
Квалификация
Топ-10
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.20,827
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,455
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,651
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,813
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,843
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,904
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1,013
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,054
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,201
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,958
Выбыли после второго сегмента:
11. Серхио Перес («Ред Булл»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Шарль Леклер («Феррари»)
14. Даниэль Риккардо («Макларен»)
15. Джордж Расселл («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
17. Николас Латифи («Уильямс»)
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
19. Мик Шумахер («Хаас»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)
Результаты трех сегментов:
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