«Саудовская Аравия – жесткая страна, особенно к женщинам. Но и у меня мурашки бежали, когда исламская полиция подходила». Экс-тренер «Спартака» Чернышов о работе

Бывший тренер «Спартака» рассказал о работе в Саудовской Аравии.

– Индия сопоставима с очень щедрыми предложениями из Саудовской Аравии или Кувейта, где я работал раньше.

– И вот вы прилетаете в Калькутту. Культурный шок был?

– Да нет. Во-первых, мне не 20 лет – не первый раз за границей. Тем более, когда куда-то еду, я всегда изучаю страну – благо источников информации полно. Индия – довольно европеизированная страна, шока не было.

Вот когда я ездил в Саудовскую Аравию – там да, сюрпризов было много, даже несмотря на всю подготовку.

– Главные хайлайты?

– Каждый день – новое удивление. Например, вошел в магазин – не успел оплатить покупки, как магазин просто закрылся. Со мной внутри.

Проторчал там больше часа, потом объяснили – пять раз в день происходит намаз. В это время те, кто не посещают мечеть, должны находиться в здании или в машине, но ни в коем случаем не на улице.

– Сурово.

– Там даже празднование Нового года было под запретом – не знаю, как сейчас, но вся атрибутика была вне закона.

Жесткая страна, особенно к женщинам. Но и у меня мурашки по коже иногда бежали, когда исламская полиция подходила – с виду очень строгие дядечки.

Вроде просто задают вопросы, но ощущаешь себя предельно некомфортно, человеком без каких-либо прав, – сказал тренер, возглавляющий сейчас индийскую команду «Мохаммедан».