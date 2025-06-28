Валерий Карпин: «Сборная – основное место работы, а в «Динамо» – совмещение. Оно отзывается, когда случится возвращение России»
Валерий Карпин заявил, что сборная России остается для него основной работой.
– Что будет в случае возвращения на международную арену? Обсуждали с руководством «Динамо»?
– Обсуждали. Если допустят, то это будет осень 2026 года, может, март 2027‑го. Могут объявить, что допустили. То есть минимум один сезон пройдет, а то и больше.
– То есть вы автоматически уходите в сборную?
– Да, правильно. Это основное место работы. А в «Динамо» – совмещение. В момент, когда случится возвращение [сборной России на международную арену], это совмещение отзывается.
– В каком из матчей был наиболее приближенный к основному состав? С Нигерией?
– Нет. Возможно, с Сербией или с Камеруном, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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