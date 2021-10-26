Отставка Сульшера одобрена Глейзером. Флетчер и Кэррик готовы временно возглавить «МЮ»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер одобрил увольнение Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера вслед за решением руководства клуба.
Официальное заявление «МЮ» об отставке норвежца «по взаимному согласию» уже подготовлено, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, технический директор Даррен Флетчер и тренер Майкл Кэррик готовы временно руководить командой, пока «МЮ» не найдет замену Сульшеру.
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