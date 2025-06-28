Роналду о новом контракте с «Аль-Насром»: «Верю, что стану чемпионом. Предложения сыграть на клубном ЧМ были, но предпочитаю отдохнуть, сезон будет длинным из-за ЧМ-2026»
Криштиану Роналду объяснил причины продления контракта с «Аль-Насром».
«Конечно, моей целью всегда остается выиграть с «Аль-Насром» что-то важное, и я все еще верю в ее достижение. Я продлил контракт еще на два года, потому что верю, что стану чемпионом Саудовской Аравии.
У меня были предложения сыграть на клубном чемпионате мира, но я думаю, что смысла в этом не было, поскольку я предпочитаю хорошо отдохнуть, хорошо подготовиться. Сезон будет очень длинным, потому что впереди чемпионат мира. Я хочу подготовиться не только к матчам «Аль-Насра», но и к матчам сборной. Вот почему я решил, что последним матчем сезона будет для меня игра в Лиге наций.
И я хотел остаться в этом клубе, потому что я его люблю», – сказал нападающий.
Роналду еще на 2 года в «Аль-Насре». Сколько-сколько он заработает?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Аль-Насра»
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