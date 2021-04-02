Отборочные гонки сборной России на Кубок мира. Нисканен выиграл гонку на 15 км классикой, Червоткин – 2-й, Якимушкин – 3-й, Большунов – 5-й

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Сегодня в финском Муонио прошли контрольные гонки сборной России по лыжам. Спортсмены пробежали гонку на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

По итогам контрольных гонок будет сформирован состав команды на первый этап Кубка мира в финской Руке.

Итальянские спортсмены Федерико Пеллегрино, Франческо де Фабиани, поляк Доминик Бури и финн Ииво Нисканен выступили в гонке вне конкурса.

Отборочные гонки сборной России на Кубок мира

Муонио, Финляндия

Мужчины

15 км, классический стиль, раздельный старт

1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 36.55,0

2. Алексей Червоткин – 2,1

3. Иван Якимушкин – 21,5

4. Илья Семиков – 42,9

5-6. Евгений Белов – 43,5

5-6. Александр Большунов – 43,5

7. Сергей Устюгов – 45,8

8. Александр Бессмертных – 50,6

9. Денис Спицов – 1.02,4

10. Андрей Ларьков – 1.04,6

11. Илья Порошкин – 1.05,0

12. Артем Мальцев – 1.10,3

13. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.29,1

14. Андрей Собакарев – 1.37,6

15. Антон Тимашов – 1.38,3

16. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.42,1

17. Андрей Мельниченко – 1.47,2

18. Сергей Ардашев – 1.50,3

19-20. Александр Терентьев – 1.56,0

19-20. Артем Николаев – 1.56,0

21. Кирилл Киливнюк – 2.24,2

22. Доминик Буры (Польша) – 2.54,5

23. Глеб Ретивых – 2.57,6

24. Иван Горбунов – 3.05,7

25. Александр Клуген – 3.41,9

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