НБА. «Вашингтон» примет «Майами», «Портленд» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

В субботу, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона состоятся 9 матчей.

примет на своей арене , сыграет дома с «Филадельфией».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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