НБА. «Вашингтон» примет «Майами», «Портленд» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

В субботу, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 9 матчей.
«Вашингтон» примет на своей арене «Майами», «Портленд» сыграет дома с «Филадельфией».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 ноября, 01.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 21 ноября, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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