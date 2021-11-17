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    НБА. «Вашингтон» примет «Майами», «Портленд» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

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    В субботу, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 9 матчей.

    «Вашингтон» примет на своей арене «Майами», «Портленд» сыграет дома с «Филадельфией».

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Нью-Йорк – Хьюстон 8:9 (1 четверть)
    Дата проведения
    21 ноября, 01.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Рэндл (3), Барретт (3), Робинсон (2), Уокер (0), Фурнье (0).
    Хьюстон
    Вуд (4), Гордон (3), Грин (2), Тайс (0), Тэйт (0) – старт; Шенгюн (0), Мартин (0).

    Вашингтон – Майами
    Дата проведения
    21 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Индиана – Новый Орлеан
    Дата проведения
    21 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Бостон – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    21 ноября, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Атланта – Шарлотт
    Дата проведения
    21 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Милуоки – Орландо
    Дата проведения
    21 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Миннесота – Мемфис
    Дата проведения
    21 ноября, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Юта
    Дата проведения
    21 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Филадельфия
    Дата проведения
    21 ноября, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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