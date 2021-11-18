«Яйца на кухне с женой показывать надо. Их обиды похожи на детский сад». Юран о конфликте Дзюбы и Карпина

Главный тренер хабаровского СКА Сергей Юран высказался о возможном возвращении форварда в сборную России при тренере .

«Карпину и Дзюбе изначально нужно было убирать обиду 10-летней давности, образно говоря, в одно место засунуть амбиции, оставить это у себя дома, потому что здесь страдает страна и рейтинг.

Надо было нормально по-мужски пообщаться и ради результата и страны работать сообща. Яйца на кухне с женой показывать надо – там это ваша жизнь, а это жизнь страны. И когда на кону стоит результат, нужно находить общий язык ради дела.

Их же не заставляют дружить, ужинать вместе. Они должны просто качественно делать свою работу. А раз изначально не нашли компромисс, значит, нужно было вмешиваться руководству федерации, когда ситуация окончательно затупилась. Но, к сожалению, этого не произошло, а их обиды похожи на детский сад», – сказал Юран.