«Браво 👏». Твиттер «Спартака» о неназначенном пенальти на Ларссоне после фола Вильены

«Спартак» отреагировал на неназначенный пенальти в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1, перерыв).
На 31-й минуте этого матча игрок «быков» Тонни Вильена ударил по ноге нападающего красно-белых Йордана Ларссона, но главный арбитр матча Алексей Сухой и ВАР приняли решение не назначать 11-метровый за этот эпизод.
«Браво 👏», – говорится в сообщении, вскоре появившемся в твиттере «Спартака».
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Браво 👏#КраснодарСпартак | 🐂 1:0 🔴— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 20, 2021