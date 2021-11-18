«Браво 👏». Твиттер «Спартака» о неназначенном пенальти на Ларссоне после фола Вильены

«Спартак» отреагировал на неназначенный пенальти в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1, перерыв).

На 31-й минуте этого матча игрок «быков» Тонни Вильена ударил по ноге нападающего красно-белых Йордана Ларссона, но главный арбитр матча Алексей Сухой и ВАР приняли решение не назначать 11-метровый за этот эпизод.

«Браво 👏», – говорится в сообщении, вскоре появившемся в твиттере «Спартака».

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»