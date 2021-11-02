«Спартак» назвали клубом расистов, «Барса» объявила Хави, наши фигуристки проиграли короткую впервые за 2 года, Месси уже в курсе, что взял «Золотой мяч» и другие новости

1. Новый день, новый скандал, в который оказался втянут «Спартак» – Ольга Смородская назвала его «клубом расистов» за отказ преклонять колено. Красно-белые отреагировали моментально и заявили о готовности идти в суд. Экс-президент «Локо», впрочем, извиняться не собирается и вообще не понимает, за что на нее накинулись.

2. Гран-при Италии по фигурному катанию начался с сенсации – бельгийка Луна Хендрикс выиграла короткую программу, опередив Майю Хромых и Анну Щербакову. Это первое за два года поражение российских фигуристок в короткой – конец света для Татьяны Тарасовой. Щербакову подвел неправильный каскад, однако в этом промежуточном поражении нет ничего фатального. Хромых чисто исполнила программу, но сама собой довольна не полностью.

У мужчин короткую программу выиграл китаец Цзинь Боян, лучший из россиян Михаил Коляда – 4-й. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец, в парном катании после короткой лидируют китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Коляда

3. Хави официально возглавил «Барселону» и уже заявил, что это лучший клуб мира.

«Аль-Садд» ранее объявил об уходе тренера, который организовал прощальный ужин с командой и не смог сдержать слез. Катарцы заработают на сделке 5 миллионов евро, хотя «Барса» выплату компенсаций отрицала. Судя по всему, каталонцы искали варианты, наиболее вероятный из которых совместная выплата «Барселоны» и Хави – по 2,5 миллиона.

4. В Португалии пишут, что Месси уведомили, что он завоевал свой 7-й «Золотой мяч». Якобы аргентинец уже даже дал победное интервью, хотя главред France Football это опровергает – или блефует, чтобы не убивать интригу?

Пока Лео восстанавливается от травмы, с «Бордо» он на этих выходных не сыграет и должен вернуться к матчу против Бразилии.

5. НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Рейнджерс» в крутой перестрелке – 6:5 ОТ, Макдэвид забил супергол за 3 минуты до сирены, а Драйзайтль решил в овертайме. Все 6 голов пропустил Георгиев.

«Виннипег» нанес очередное поражение «Чикаго» (5:1), у Евгения Свечникова балл за передачу. Все результаты дня – здесь.

6. В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Медведев победил Гастона и встретится с Зверевым, в 1/2 финала также пробились Хуркач и Джокович, для которого это 71-й полуфинал «Мастерса».

Сборная России одержала победу над США и впервые с 2015 года сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг. Соперником нашей команды будет Швейцария.

7. Фанат «Челси» приговорен к 8 неделям тюрьмы за антисемитские оскорбления. Недалеко ушли несколько фанатов «Вест Хэма», распевавших о пенисах евреев в самолете – клуб хочет пожизненно забанить их.

8. НБА. 32+12 Рэндла помогли «Нью-Йорку» обыграть «Милуоки», «Вашингтон» разгромил «Мемфис» и другие результаты.

9. Кокорин не успеет восстановиться к игре с «Ювентусом» и может вернуться в матче с «Миланом». Саша отыграл за «Фиорентину» всего 150 минут – было ли хоть-что нибудь полезное?

10. О «Спартаке» и что-то позитивное должны написать, верно? Красно-белые обсуждают с Николаем Рассказовым продление контракта, а новым тренером, по сведениям Марко Трабукки, может стать итальянец. По данным итальянских медиа, речь идет о Дженнаро Гаттузо.

11. В КХЛ «Трактор» победил «Барыс», отыгравшись с 2:4, Кравцов набрал 3 очка в дебютном матче после возвращения. «Динамо» проиграло «Амуру» впервые с 2017 года, «Авангард» был сильнее «Салавата». Все результаты дня – здесь.

12. Россиянку Наталью Кузьмину не допустят на выборы председателя технического комитета FIG.

13. Евгения Чикунова с юношеским мировым рекордом победила на 200 м брассом на чемпионате Европы по плаванию.

14. В Евролиге «Зенит» в гостях обыграл действующего чемпиона «Анадолу Эфес».

15. Боттас выиграл первую практику Гран-при Мехико, Ферстаппен был лучшим во второй практике. Мазепин занял 19-е место – новый дизайн шлема в честь Хэллоуина не помог.

16. Евгения Медведева отпраздновала отметку в миллион подписчиков в инстаграме.

Цитаты дня

Карпин о давлении: «Тебя могут смешать с говном, это жизнь. Не знаю тренера, закончившего, потому что он умер. Тогда говорили бы только хорошее»

Оле-Гуннар Сульшер: «Когда ты тренер «МЮ», не ждешь легкой прогулки. Слухи ходят 3 года – с тех пор, как я вошел в эту дверь»

Шмурнов о карточке Соболеву за снятую футболку: «Я Казарцева не уважаю. Судья не имел права наказать человека за умершую маму»

Плющенко ответил на картинку команды Тутберидзе об уважении к возрасту: «Уважайте легенд! Когда ими станете – смысл поймете!»