Ольга Смородская: «Спартак» – клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено»

Бывший президент «Локомотива» прокомментировала тот факт, что игроки «Спартака» не преклонили колено перед матчем Лиги Европы против (1:1).

«После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM («Жизни темнокожих имеют значение» – прим. Sports.ru) и преклонять колено.

Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию. Это движение в широком смысле объясняет, что жизнь каждого человека важна в равной степени.

В этом абсолютно нет ничего зазорного, но мы как всегда имеем особое мнение. В российском футболе растет поколение скрытых расистов, это факт.

Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается. Да, Россия с колен встала, но ничего не производит, кроме сырой нефти и газа.

Я не представляю себе, что в России появится и будет поддерживаться это движение — у нас подавлено любое инакомыслие, в том числе несогласие с остальными», – сказала Смородская.