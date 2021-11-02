«Барса» отрицает, что договорилась с «Аль-Саддом» о переходе Хави за 5 млн евро

опровергает договоренность с о переходе Хави за 5 млн евро.

Как пишет Mundo Deportivo, источники в каталонском клубе отрицают, что «Барса» договорилась с «Аль-Саддом» по Хави.

Сине-гранатовые не намерены платить 5 миллионов евро компенсации.

В «Барселоне» разочарованы заявлением, которое выпустил катарский клуб. Его расценивают как попытку надавить на делегацию «Барсы», которая сейчас находится в Дохе.

Хави вернулся в «Барсу», чтобы стать наследником Кройффа и Гвардиолы. У него есть из кого строить команду