«Я Казарцева не уважаю. Судья не имел права наказать человека за умершую маму». Шмурнов о карточке Соболеву за снятую футболку

Комментатор Александр Шмурнов в эфире «Коммент.Шоу» вновь вспомнил решение арбитра показать желтую карточку форварду в матче с «Сочи» (2:2) в 2020-м году.

Игрок получил предупреждение за то, что после гола снял футболку и показал майку с фотографией матери, которая скончалась за несколько дней до игры.

– За что ты наехал на судью Казарцева, когда «Спартак» хотел сняться?

– Главный наезд в репортаже – это карточка Соболева. Для меня это было главным, все остальное – на фоне.

Соболев забивает на 7-й минуте и снимает майку – у него там мама, которой не стало. И судья ему показывает карточку. Мне показалось, что это за гранью.

Этого нельзя делать. Можно сказать ему: «Больше так не делай, пожалуйста, потому что это рецидив». Я как человек, который вырос без мамы, считаю, что это просто недопустимо.

Судья не имел права быть никаким камертоном ничего, чтоб показать желтую карточку – осудить, наказать человека за умершую маму. Я считаю, что это немыслимо. Я Казарцева не люблю и не уважаю с тех пор.

А конец матча – это уже такой запал игровой, когда поставили пенальти, которого, на мой взгляд, не было.

– Ты тогда был таким рупором и болельщиком «Спартака» в эфире.

– Да, и остаюсь им.

– И реакция, которая потом последовала от некоторых клубов Премьер-лиги и работодателя, она говорит о том, что ты реально мог остаться без работы.

– Да.

– Это было уже не в первый раз. Ты говорил, что до 2003 года ты был в опале. Как ты объясняешь то, что попадаешь в такие истории?

– Потому что я в принципе не системен, довольно сложно уживаюсь в каких-либо коллективах.

Я веду себя – не нарочито, а просто по своему характеру и темпераменту, по позиции жизненной – так, что людям это не нравится, что люди хотят меня подстроить под себя, а я не хочу подстраиваться. И так случается регулярно. Мне это нравится.

– Ну ты с Казарцевым общался после этого?

– Нет и не собираюсь. После карточки за маму Соболева я этому человеку...

– Почему ты так однобоко на это смотришь? Твою точку зрения можно понять. Но сам Казарцев объяснил: «Я понимаю ситуацию, Саша, извини, но я не могу не показать тебе карточку».

– Нет, ты не понимаешь ситуацию. Люди правильно вспомнили случай за год до этого, где-то в Англии игрок вспомнил своего умершего сына, и судья никоим образом не отреагировал на это.

Этого делать было нельзя. Этот человек [Казарцев] – нерукопожатный для меня.

– Тебе звонила мама судьи. Ни у кого из нас такого в карьере не было.

– Позвонила мама: «Вы его там обидели. Он всегда был высоко культурным». Я в смс написал: «Я вам отвечу».

Но не ответил, потому что решил не включать маму в этот разговор. Решил, что, если отвечу, я ее, скорее всего, обижу. Маму обижать не надо. Я просто промолчал, – заявил Шмурнов.