Гран-при Италии. Щербакова, Хромых, Самодурова, Мияхара и Хендрикс покажут короткие программы

5 ноября стартует этап Гран-при Италии по фигурному катанию. Женщины покажут короткие программы.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Гран-при Италии
Турин, Италия
Женщины
Короткая программа
Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (с 17.35), официальный сайт Первого канала
Первая разминка
1. И Чжу (Китай)
2. Лукреция Беккари (Италия)
3. Маи Михара (Япония)
4. Майя Хромых (Россия) – 17.26
5. Николь Шотт (Германия)
6. Лара Наки Гутманн (Италия)
Вторая разминка
7. Софья Самодурова (Россия) – 17.53
8. Лим Ын Су (Южная Корея)
9. Луна Хендрикс (Бельгия)
10. Сатоко Мияхара (Япония)
11. Ким Йе Лим (Южная Корея)
12. Анна Щербакова (Россия) – 18.24
Расписание Гран-при Италии по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Хромых, Коляда, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон