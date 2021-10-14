Гран-при Италии. Щербакова, Хромых, Самодурова, Мияхара и Хендрикс покажут короткие программы

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5 ноября стартует этап Гран-при Италии по фигурному катанию. Женщины покажут короткие программы.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Гран-при Италии

Турин, Италия

Женщины

Короткая программа

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (с 17.35), официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. И Чжу (Китай)

2. Лукреция Беккари (Италия)

3. Маи Михара (Япония)

4. Майя Хромых (Россия) – 17.26

5. Николь Шотт (Германия)

6. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

7. Софья Самодурова (Россия) – 17.53

8. Лим Ын Су (Южная Корея)

9. Луна Хендрикс (Бельгия)

10. Сатоко Мияхара (Япония)

11. Ким Йе Лим (Южная Корея)

12. Анна Щербакова (Россия) – 18.24

Расписание Гран-при Италии по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Хромых, Коляда, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон

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