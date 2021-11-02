Фанат «Челси» приговорен к 8 неделям тюрьмы за антисемитские оскорбления в адрес болельщиков «Тоттенхэма»

Фанат приговорен к тюремному заключению сроком на 8 недель за антисемитские и расистские твиты в адрес фанатов .

21-летний Нейтан Блэгг признал себя виновным по семи пунктам обвинения, касающимся оскорбительных постов в соцсетях, в период с 29 сентября 2020 года по 5 февраля 2021-го.

В частности, Блэгг выложил у себя фото поезда, ехавшего в концентрационный лагерь Освенцим, с подписью «шпоры» на пути в Освенцим». Кроме того, болельщик «Челси» выкладывал фото и видео с нацистскими приветствиями.

Сам Блэгг заявил, что его посты были лишь «подшучиванием среди приятелей».