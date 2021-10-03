Оле-Гуннар Сульшер: «Когда ты тренер «МЮ», не ждешь легкой прогулки. Слухи ходят 3 года – с тех пор, как я вошел в эту дверь»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями перед игрой 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

«Это дерби. Все знают, что стоит на кону. Конечно, это особенный матч. В прошлый раз, когда манчестерское дерби проходило с фанатами на трибунах, в воздух был наэлектризован. Нужно с самого начала играть на максимуме.

У нас очень сплоченная команда. Игроки знают, что нужны друг другу, и понимают, как важен командный дух.

Слухи ходят с тех пор, как я вошел в эту дверь [возглавил «МЮ»] три года назад. Мы двигаемся дальше [после поражения от «Ливерпуля»].

Когда ты тренер «Манчестер Юнайтед», то не ждешь легкой прогулки», – сказал Сульшер.

«Юнайтед» сыграет с «Ман Сити» на «Олд Траффорд» завтра, 6 ноября. Матч начнется в 15:30 по московскому времени.

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