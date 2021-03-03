Евролига. «Зенит» в гостях выиграл у «Анадолу Эфеса», «Бавария» примет «Реал» и другие матчи

В пятницу, 5 ноября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоятся пять матчей.
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях выиграл у действующего чемпиона «Анадолу Эфеса» из Турции.
Мюнхенская «Бавария» примет мадридский «Реал».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Бобуа (11), Морман (10), Петрушев (9), Мицич (6), Симон (6) – старт; Ларкин (14), Пляйсс (13), Брайант (10), Гази (0), Синглтон (0).
- Дата проведения
- 5 ноября, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Кавано (17), Стрелниекс (16), Нибо (8), Калниетис (7), Улановас (0) – старт; Лекавичюс (11), Милакнис (5), Гиффи (3), Блажевич (2), З. Драгич (0).
- Дата проведения
- 5 ноября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Папаниколау (8), Уолкап (6), Фалль (3), Дорси (2), Везенков (0) – старт; Слукас (5), Принтезис (2).
- Дата проведения
- 5 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Баскония
- Нноко (4), Гедрайтис (2), Грэйнджер (0), Фонтеккьо (0), Седекерскис (0).
- Дата проведения
- 5 ноября, 22.45, «Ауди Доум»
Положение команд: Милан Италия – 7-1, Барселона Испания – 6-2, Виллербан Франция – 6-2, Олимпиакос Греция – 5-2, Реал Испания – 5-2, Маккаби Плейтика Израиль – 5-2, Зенит Россия – 5-3, Монако Монако – 4-3, ЦСКА Россия – 4-4, Бавария Германия – 3-4, Баскония Испания – 3-4, Фенербахче Турция – 3-5, Црвена Звезда Сербия – 3-5, УНИКС Россия – 3-5, Альба Германия – 2-5, Анадолу Эфес Турция – 2-6, Панатинаикос Греция – 2-6, Жальгирис Литва – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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