Евролига. «Зенит» в гостях выиграл у «Анадолу Эфеса», «Бавария» примет «Реал» и другие матчи

В пятницу, 5 ноября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоятся пять матчей.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях выиграл у действующего чемпиона «Анадолу Эфеса» из Турции.

Мюнхенская «Бавария» примет мадридский «Реал».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан Италия – 7-1, Барселона Испания – 6-2, Виллербан Франция – 6-2, Олимпиакос Греция – 5-2, Реал Испания – 5-2, Маккаби Плейтика Израиль – 5-2, Зенит Россия – 5-3, Монако Монако – 4-3, ЦСКА Россия – 4-4, Бавария Германия – 3-4, Баскония Испания – 3-4, Фенербахче Турция – 3-5, Црвена Звезда Сербия – 3-5, УНИКС Россия – 3-5, Альба Германия – 2-5, Анадолу Эфес Турция – 2-6, Панатинаикос Греция – 2-6, Жальгирис Литва – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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