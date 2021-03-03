Евролига. «Зенит» в гостях выиграл у «Анадолу Эфеса», «Бавария» примет «Реал» и другие матчи

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В пятницу, 5 ноября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоятся пять матчей. 

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях выиграл у действующего чемпиона «Анадолу Эфеса» из Турции.

Мюнхенская «Бавария» примет мадридский «Реал».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Зенит Россия 79:90 (20:22, 13:25, 18:26, 28:17)
Дата проведения
5 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Бобуа (11), Морман (10), Петрушев (9), Мицич (6), Симон (6) – старт; Ларкин (14), Пляйсс (13), Брайант (10), Гази (0), Синглтон (0).
Зенит
Фрэнкэмп (18), Мики (10), Лойд (7), Понитка (7), Гудайтис (2) – старт; Кузминскас (15), Бэрон (10), Зубков (8), Пойтресс (7), Захаров (6).

Жальгирис Литва  –  Альба Германия 69:77 (4 четверть)
Дата проведения
5 ноября, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Кавано (17), Стрелниекс (16), Нибо (8), Калниетис (7), Улановас (0) – старт; Лекавичюс (11), Милакнис (5), Гиффи (3), Блажевич (2), З. Драгич (0).
Альба
Эрикссон (16), да Силва (15), Сикма (10), Ло (7 + 6 передач), Олинде (4) – старт; Лэммерс (10), Блатт (6 + 6 передач), Зусман (4), Тиманн (4), Кумадже (1), Смит (0).

Олимпиакос Греция  –  Монако Монако 33:36 (2 четверть)
Дата проведения
5 ноября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Папаниколау (8), Уолкап (6), Фалль (3), Дорси (2), Везенков (0) – старт; Слукас (5), Принтезис (2).
Монако
Диалло (8), Джеймс (7), Мотеюнас (7), Анджушич (5), Томас (0) – старт; Холл (5), Бэйкон (4), Мотум (2), Ли (0).

Баскония Испания  –  Маккаби Плейтика Израиль 6:12 (1 четверть)
Дата проведения
5 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
Баскония
Нноко (4), Гедрайтис (2), Грэйнджер (0), Фонтеккьо (0), Седекерскис (0).
Маккаби Плейтика
Уильямс (4), Эванс (2), Калояро (2), Уилбекин (0), Жижич (0).

Бавария Германия  –  Реал Испания
Дата проведения
5 ноября, 22.45, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Милан Италия – 7-1, Барселона Испания – 6-2, Виллербан Франция – 6-2, Олимпиакос Греция – 5-2, Реал Испания – 5-2, Маккаби Плейтика Израиль – 5-2, Зенит Россия – 5-3, Монако Монако – 4-3, ЦСКА Россия – 4-4, Бавария Германия – 3-4, Баскония Испания – 3-4, Фенербахче Турция – 3-5, Црвена Звезда Сербия – 3-5, УНИКС Россия – 3-5, Альба Германия – 2-5, Анадолу Эфес Турция – 2-6, Панатинаикос Греция – 2-6, Жальгирис Литва – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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