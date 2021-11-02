В «ПСЖ» считают, что Месси восстановится к матчу Аргентины с Бразилией. Участие в игре с Уругваем под вопросом

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Стало известно, когда нападающий «ПСЖ» Лионель Месси восстановится от травмы.

Как пишет RMC Sport, в «ПСЖ» считают, что форвард сможет сыграть за сборную Аргентины как минимум во втором ноябрьском матче квалификации ЧМ-2022 – против Бразилии. Он пройдет 17 ноября.

Участие Месси в игре против Уругвая, которая состоится 13 ноября, находится под вопросом.

34-летний форвард слетал в Мадрид, чтобы пройти лечение. Сегодня утром он вернулся в Париж. В расположение сборной он отправится на следующей неделе.

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