В «ПСЖ» считают, что Месси восстановится к матчу Аргентины с Бразилией. Участие в игре с Уругваем под вопросом

Стало известно, когда нападающий «ПСЖ» восстановится от травмы.

Как пишет RMC Sport, в считают, что форвард сможет сыграть за сборную как минимум во втором ноябрьском матче квалификации ЧМ-2022 – против . Он пройдет 17 ноября.

Участие Месси в игре против , которая состоится 13 ноября, находится под вопросом.

34-летний форвард слетал в Мадрид, чтобы пройти лечение. Сегодня утром он вернулся в Париж. В расположение сборной он отправится на следующей неделе.