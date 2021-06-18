«Спартак» может предложить Гаттузо 3-летний контракт (ITA Sport Press)

Теги Спартак Дженнаро Гаттузо премьер-лига Россия возможные трансферы Футбол

Бывший главный тренер «Наполи» и «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Спартак».

По данным ITA Sport Press, московский клуб проявляет серьезный интерес к 43-летнему итальянцу.

«Спартак» может предложить Гаттузо контракт на три года, а его зарплата может составить 1,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, 25 мая 2021 года Гаттузо возглавил «Фиорентину», но менее чем через месяц специалист покинул клуб. 

«Спартак» под руководством Руя Витории после 13 туров РПЛ занимает 9-е место, набрав 18 очков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные