«Спартак» может предложить Гаттузо 3-летний контракт (ITA Sport Press)

Бывший главный тренер «Наполи» и «Милана» может возглавить «Спартак».

По данным ITA Sport Press, московский клуб проявляет серьезный интерес к 43-летнему итальянцу.

«Спартак» может предложить Гаттузо контракт на три года, а его зарплата может составить 1,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, 25 мая 2021 года Гаттузо возглавил «Фиорентину», но менее чем через месяц специалист покинул клуб.

под руководством Руя Витории после 13 туров занимает 9-е место, набрав 18 очков.