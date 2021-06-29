Гран-при Италии. Коляда, Алиев, Гуменник и Кагияма выступают с короткими программами

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Сегодня на этапе Гран-при Италии по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Гран-при Италии

Турин, Италия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 22.20 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Чэнь Юйдун (Китай)

2. Поль Фентц (Германия)

3. Габриэле Франгипани (Италия)

4. Казуки Томоно (Япония)

5. Михаил Коляда (Россия) – 22.52

6. Петр Гуменник (Россия) – 22.59

Вторая разминка

7. Денис Васильев (Латвия)

8. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

9. Цзинь Боян (Китай)

10. Дмитрий Алиев (Россия) – 23.32

11. Даниэль Грассль (Италия)

12. Юма Кагияма (Япония)

Расписание Гран-при Италии по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Хромых, Коляда, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон

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