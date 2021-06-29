Гран-при Италии. Коляда, Алиев, Гуменник и Кагияма выступают с короткими программами

Сегодня на этапе Гран-при Италии по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Гран-при Италии
Турин, Италия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 22.20 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Первая разминка
1. Чэнь Юйдун (Китай)
2. Поль Фентц (Германия)
3. Габриэле Франгипани (Италия)
4. Казуки Томоно (Япония)
5. Михаил Коляда (Россия) – 22.52
6. Петр Гуменник (Россия) – 22.59
Вторая разминка
7. Денис Васильев (Латвия)
8. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
9. Цзинь Боян (Китай)
10. Дмитрий Алиев (Россия) – 23.32
11. Даниэль Грассль (Италия)
12. Юма Кагияма (Япония)
Расписание Гран-при Италии по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Хромых, Коляда, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон