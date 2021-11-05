Татьяна Тарасова: «Победа бельгийки Хендрикс – конец света! Какое она вообще место заняла в прошлом году на чемпионате Европы?»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала результаты короткой программы женщин на в Турине.

Лидирует бельгийка , россиянки и занимают второе и третье места. Это первое за два года поражение российских фигуристок в короткой программе.

«Победа бельгийской спортсменки – конец света! Какое она вообще место заняла в прошлом году на чемпионате Европы?

Аня, к сожалению, не сделала чисто каскад из двух тройных прыжков. Получилось три – два, и то с ошибкой. А Майя была очень хороша», – сказала Тарасова.

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