Татьяна Тарасова: «Победа бельгийки Хендрикс – конец света! Какое она вообще место заняла в прошлом году на чемпионате Европы?»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты короткой программы женщин на Гран-при Италии в Турине.
Лидирует бельгийка Луна Хендрикс, россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова занимают второе и третье места. Это первое за два года поражение российских фигуристок в короткой программе.
«Победа бельгийской спортсменки – конец света! Какое она вообще место заняла в прошлом году на чемпионате Европы?
Аня, к сожалению, не сделала чисто каскад из двух тройных прыжков. Получилось три – два, и то с ошибкой. А Майя была очень хороша», – сказала Тарасова.
«Аня удивлена, ошарашена». Щербакова проиграла из-за неправильного каскада
⚡ Хендрикс выиграла короткую программу на Гран-при Италии, Хромых – 2-я, Щербакова с испорченным каскадом – 3-я, Самодурова – 9-я