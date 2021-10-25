Главред France Football опроверг, что Месси получит «Золотой мяч»: «Это полная чушь. Блеф»

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре отреагировал на информацию о том, что нападающий получит «Золотой мяч».

Ранее стало известно, что аргентинца уже уведомили о том, что он выиграл награду.

«Это полная чушь. Мы наблюдаем подобные вещи последние 10 дней. Большой блеф», – заявил Ферре.

В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе «Барселоны». В испанском чемпионате он забил 30 голов.

вручат 29 ноября в Париже.